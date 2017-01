Relateret indhold Tilføj søgeagent Nets Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nets

Amerikanske Global Payments, der ligesom danske Nets leverer betalingsløsninger, kom bedre end ventet ud af andet kvartal af det skæve regnskabsår 2016/17.



Selskabet havde i kvartalet en justeret omsætning på 817,2 mio. dollar mod forventningen om 803 mio. dollar ifølge Bloomberg News.



På bundlinjen hentede Global Payments i kvartalet en justeret indtjening per aktie på 89 cent. Her havde analytikerne ventet 84 cent per aktie, skriver det finansielle nyhedsbureau.



- Det stærke momentum fra vores første kvartal accelererede ind i det andet kvartal af regnskabsåret 2017. Vi leverede tocifret organisk vækst på vores nøglemarkeder, inklusive "direct business" i USA, det meste af Europa samt i Asien-Stillehavsområdet, siger topchef Jeff Sloan i regnskabet.



For kalenderåret 2017 venter selskabet en justeret omsætning på 3,35-3,45 mia. dollar, hvilket er en stigning på 18-20 pct. i forhold til 2016-estimatet, skriver selskabet i regnskabet.



Samtidig venter selskabet at nå en indtjening på 3,70-3,90 dollar per aktie i 2017.



/ritzau/FINANS