Chr. Hansen-optakt: Afdæmpet start følger exceptionelt år

Mio. euro Q1 16/17(e) Q1 15/16 FY 16/17(e) FY 15/16 Omsætning 238,2 214,4 1057,4 948,9 - Cultures & Enzymes 142,5 132,9 613,3 564,9 - Health & Nutrition 46,0 36,0 225,0 184,0 - Natural Colors 50,4 45,4 223,9 200,0 Vækst i euro (%) 11,1 14,0 11,4 10,5 Organisk vækst (%) 7,0 14,0 9,0 12,0 EBIT før særlige poster 62,0 54,0 305,2 267,8 EBIT-margin f.s.p. (%) 26,0 25,2 28,8 28,2 Særlige poster 0,0 0,0 -2,0 -12,2 Resultat før skat 58,5 51,8 287,4 239,4 Nettoresultat 45,0 38,9 219,0 183,8

Ingredienskoncernen Chr. Hansen fremviser efter alt at dømme en noget mere spagfærdig start på 2016/17, når selskabet aflægger regnskab for første kvartal onsdag. Det sker efter en stærk afslutning på det seneste regnskabsår i oktober.Chr. Hansen, der blandt andet laver kulturer og enzymer til fødevarer som yoghurt og ost, ventes at levere en organisk vækst på 7 pct. ifølge analytikere adspurgt af Ritzau Estimates. Til sammenligning var den organiske vækst i samme kvartal for et år siden på 14 pct.Årsagen skal blandt andet findes i et svært sammenligningsgrundlag, forklarer analytiker Morten Imsgard fra Sydbank.- Kvartalet får stadig en betydelig vækst, men i forhold til de vækstniveauer, som Chr. Hansen kom ud af det seneste regnskabsår med, bliver det noget mere afdæmpet. Det skal ses i lyset af, at det foregående regnskabsår var virkelig, virkelig stærkt, hvor de organiske vækstrater lå meget højt, siger Morten Imsgard.- Der er ikke noget væsentligt, der har ændret sig i Chr. Hansens forretning. Det er bare et vanskeligt sammenligningsgrundlag, fortsætter han.Morten Imsgard peger på, at Chr. Hansen i 2015/16 blandt andet var begunstiget af timingen af nogle ordrer og af god vækst i det største forretningsområde, Food Cultures & Enzymes.I den seneste periode er der dog kommet lidt lunkne markedsmeldinger fra producenter som franske Danone samt amerikanske General Mills, der står bag en række morgenmadsprodukter.- Dataene fra USA, som er et af de største markeder, tyder ikke på et supergodt marked ind i første kvartal. Der er noget af det, der vil påvirke i negativ retning, vurderer Morten Imsgard.- Det kommer ikke til at vælte Chr. Hansen fuldstændig omkuld, men det er klart, at Chr. Hansen har bedst vækstmuligheder, når selskabets kunder også trives, tilføjer han.PRESSET AF LANDBRUGETSamtidig er Chr. Hansen også presset af udfordringer hos landmænd. Det gør sig særligt gældende i divisionen Health & Nutrition, hvor selskabet blandt andet producerer probiotika til dyrefoder.Analytikere venter ifølge Ritzau Estimates en organisk vækst på 3 pct. i divisionen i første kvartal, mens den organiske vækst i første kvartal af 2015/16 var på 5 pct.- Landmænd er økonomisk pressede i både Europa og USA, og de kigger meget på, hvordan de kan spare i omkostningerne. Chr. Hansens "Animal Health"-produkter gavner måske og giver bedre kødproduktion, men en landmand klemt på pengepungen kan være tvunget til at vælge det fra, siger Morten Imsgard.Chr. Hansens topchef, Cees de Jong, sagde dog i forbindelse med årsregnskabet, at han venter et comeback for Animal Health i andet halvår af 2016/17.I selskabets tredje division, Natural Colors, ventes en organisk vækst på 10 pct. mod 23 pct. for et år siden. Her vil Morten Imsgard se efter tegn på, at konverteringen fra syntetiske farvestoffer til naturlige farvestoffer i USA skrider godt frem.Analytikeren venter, at Chr. Hansen holder fast i forventningerne om at levere en organisk vækst på 8-10 pct. i 2016/17 samt en driftsmargin, EBIT-margin, på lidt over 28,2 pct.Tabel over analytikernes forventninger til Chr. Hansens regnskab for første kvartal af 2016/17:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ti analytikere.Ud af de syv analytikere, der har oplyst en anbefaling, anbefaler en "køb", mens fire anbefaler "hold"/"neutral". De sidste to anbefaler at sælge ud af Chr. Hansen-aktierne.Det gennemsnitlige kursmål blandt otte analytikere er 415 kr.Chr. Hansen fremlægger regnskab onsdag den 11. januar klokken 8.00./ritzau/FINANS