Eks-forsvarschef bliver ny næstformand i JP/Politikens Hus

Afgående forsvarschef Peter Bartram bliver ny næstformand for JP/Politikens Hus, når Jørgen Ejbøl udtræder ved koncernens generalforsamlingen 27. februar.



Jørgen Ejbøl fortsætter som fondsformand for Jyllands-Postens Fond.



Peter Bartram er 55 år og fratræder forsvarschefposten tirsdag. En post, han har varetaget siden 2012.



Peter Bartram har tidligere været medlem af Jyllands-Postens Fond. Bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus Lars Munch byder Bartram velkommen.



- Peter Bartrams karriere taler for sig selv. Hans kompetencer spænder meget vidt, og han har stærke strategiske evner.



- Tilmed er Peter Bartram et engageret menneske med interesse for samfundets udvikling. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham i formandskabet, siger Lars Munch i en pressemeddelelse.



Peter Bartram selv betegner det som en ære at indtræde i bestyrelsen for JP/Politikens Hus.



- JP/Politikens Hus spiller en afgørende rolle i det danske demokrati. Jeg håber, at min erfaring og mine kompetencer kan bidrage til den fortsatte udvikling af Danmarks største publicistiske virksomhed, siger

han.



Bartram er udpeget af Jyllands-Postens Fond og vil i foråret 2017 indtræde i fondens styrelse som næstformand.

/ritzau/