Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff vil udvide den nuværende bestyrelse med endnu et medlem, fremgår det af en indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling.



Her foreslår bestyrelsen Dong-chefen Charlotte Strand som nyt medlem. Hun er finansdirektør for Dong Energys vinddivision.



Charlotte Strand "indstilles med baggrund i betydelig indsigt i CFO-ansvar for organisationer i Danmark, England, Tyskland og USA samt betydelig indsigt i og ansvar for Governance og Compliance", lyder begrundelsen ifølge indkaldelsen.



Den øvrige bestyrelse, der tæller fire medlemmer, foreslås genvalgt.



/ritzau/FINANS