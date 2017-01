Ny amerikansk lov stiller milliardlodseddel i udsigt for Bavarian Nordic

Da præsident Obama 13. december underskrev 21st. Century Cures Act åbnede han samtidig mulighed for en milliardlodseddel til biotekselskabet Bavarian Nordic, da selskabet nu har mulighed for at søge om en såkaldt FDA Priority Voucher, der giver hurtigere ekspeditionstid hos de amerikanske sunhedsmyndigheder.



Sådanne vouchers er i høj kurs, da de er ihændehaverpapirer, som frit kan købes og sælges. Over de seneste år har sultne medicinalgiganter betalt beløb op til 2,5 mia. kr. for en voucher. Det kan sammenlignes med at Bavarian Nordics samlede markedsværdi er på ca. 9,5 mia. kr.



Bavarian Nordic bekræfter over for Børsen, at selskabet har mulighed for at søge denne voucher.



”Det er rigtigt, at der kan være et potentiale, hvis man søger en sådan voucher, og man lever op til forskellige kriterier,” siger Rolf Sass Sørensen, investor relations i Bavarian Nordic.



Ifølge den nye lov skal disse priority vouchers tilskynde virksomheder, der udvikler og producerer lægemidler og vacciner, eksempelvis koppevacciner som Imvamune, som Bavarian Nordic har under udvikling og samtidig producerer og sælger til USA.



Ifølge Nordea Markets vil vouchers blive udstedt til selskaber, der får sådanne lægemidler godkendt, hvilket Bavarian Nordic har udsigt til i andet halvår af 2018, hvis alt går som det skal.



"Vi forventer mere fokus på dette i aktiemarkedet, specielt fordi, at det er noget som ikke er indregnet i Bavarian Nordics værdiansættelse overhovedet," siger Michael Novod, medicinalanalytiker i Nordea Markets i en kommentar.



De store farmaselskaber har købt sådanne vouchers fra mindre biotekselskaber, for at speede myndighedsgodkendelsen op på egne lægemidler, og biotekselskaber kan på den måde få et tiltrængt kapitalindskud, da vouchers sælges for milliardbeløb.



Positiv prostvac-forlængelse



Aktier i Bavarian Nordic steg fra morgenstunden mandag men er siden vendt til det negative.



I sidste uge oplyste selskabet, at afslutningen på studierne med prostatekræftmidlet Prostvac kommere senere end ventet. Det tolker flere analytikere som et signal om at patienterne overlever længere på lægemidlet.



De seneste studier på området viser, at patienterne overlever i omegnen af 30 måneder på standardbehandling, som er placebo i studiet med Prostvac. Ser man tilbage på hvornår patienterne er rekrutteret til Bavarian Nordics studie med Prostvac, så er det i gennemsnit 34 måneder siden, hvilket indikerer, at den gennemsnitlige overlevelsestid på placebo er overgået.



Det rejser spørgsmålet om patienterne enten overlever længere på Bavarian Nordics lægemiddel eller placebo-levetiden er øget. Flere analytikere vælger at tro på, at det er et positivt signal for Bavarian Nordics lægemiddel.



Forsøgene med lægemidlet sker under såkaldt dobbelt blindede forhold, så hverken patient eller læger ved hvem der får placebo og hvem der får det lægemiddel, der undersøges.