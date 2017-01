Få 7-eleven-butikker vil sige nej til natteravnes mønter

Hos detailkæden 7-eleven er administrerende direktør Jesper Østergaard tilfreds med, at et politisk flertal vil lempe kontantreglen, så butikker kan sige nej til kontanter som betaling i tidsrummet 22-06.



Men kun tre til fire ud af kædens 186 danske butikker vil benytte muligheden, siger han.



- Hvis vi vælger det, er det fordi, vi vil beskytte medarbejdere og kunder, siger Jesper Østergaard.



- Enhver kan forstå, at hvis man driver en butik, hvor der er risiko for at blive røvet, bliver man nødt til at beskytte medarbejderne. Det er en barsk oplevelse at være udsat for et røveri, siger han.



Ifølge DR vil erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremsætte et lovforslag, som lemper en dansk særregel om, at butikker og andre erhvervsdrivende skal tage imod kontanter.



Lovforslaget ventes vedtaget med opbakning fra Dansk Folkeparti og kan træde i kraft senere på året.



/ritzau/