Dongs skatteunderskud i Nordsøen ligger til Mærsks højreben

Dong Energys store skatteunderskud i Nordsøen gør det til en særligt oplagt mulighed, at A.P. Møller-Mærsk køber Dongs olie- og gasaktiviteter, der blev sat til salg sidste år.



Det skriver Berlingske Business.



Dong har nemlig igennem årene opbygget et skatteunderskud i sine olie- og gasfelter i Nordsøen på 23,7 mia. kr. Det er så stort, at selskabet ikke selv kan nå at udnytte det i en overskuelig fremtid.



"Det trækker i den retning, at man forsøger at sælge hele Dongs olie- og gasforretning sammen, og der er det nok mere sandsynligt, at man sælger til en, som også kan tillægge skatteunderskuddet hel eller delvis værdi," siger Jyske Banks Dong-analytiker, Jens Houe Thomsen, til Berlingske Business.



Og den beskrivelse passer på Maersk Oil, der sidder på en stor del af olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen, hvor det potentielle skattefradrag kan udnyttes.



Hverken Maersk Oil eller Dong har dog villet kommentere historien over for Berlingske.



/ritzau/FINANS