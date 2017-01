Svindelanklaget vognmandsfirma begærer sig konkurs

Ved Retten i Horsens er et østjysk vognmandsfirma anklaget for omfattende svindel. Nu har virksomheden indgivet begæring om konkurs.



Det skriver Horsens Folkeblad.



Det drejer sig om firmaet Klausen Transport og Spedition ApS.



Både selskabet og dets daglige leder, Michael Klausen, er tiltalt i sagen, som har verseret ved retten siden november.



Det østjyske firma har ifølge anklagen aflønnet de otte chauffører på en måde, som er ulovlig.



Chaufførerne har fået løn efter, hvor mange kilometer og hvor meget gods de 12 lastbiler har kørt.



Det er en aflønning, der ifølge anklagemyndigheden tilskynder, at man overtræder reglerne om køre- og hviletid.



Vognmanden har i retten forklaret, at han først blev klar over, at aflønningen af chaufførerne var ulovlig, da en af firmaets lastbiler blev standset ved en rutinekontrol. Det skete 4. april sidste år.



Michael Klausen - og syv chauffører - er også tiltalt for at have snydt med de såkaldte førerkort. De dokumenterer den enkelte chaufførs kørsel og pauser.



Selskabets daglige leder har erkendt et enkelt tilfælde af snyd med et førerkort, men har nægtet sig skyldig i alle de øvrige anklager mod ham.



Det er vognmandsselskabet selv, der har indgivet konkursbegæringen, skriver Horsens Folkeblad.



Siden sagen mod firmaet begyndte at rulle, er aktiviteterne i firmaet blevet stærkt reduceret.



Bilparken, der tidligere bestod af 12 lastbiler, er nu reduceret til to.



Det er endnu uvist, hvad konkursbegæringen kommer til at betyde for den verserende retssag.



/ritzau/