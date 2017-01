Fuld fart på salget i Apple App Store

Salget i Apples App Store steg med 40 pct. i 2016, hvilket selskabet har særligt gavn af med et svagt iPhone-salg. Det er især spil som Pokémon Go og Super Mario Run, der har sat fart på salgstallene.



Det skriver Financial Times.



Samtidig med at salget af iPhones for første gang i år faldt, oplever Apple fremgang i indtægterne fra online services som App Store, iCloud og Apple Music. Sidste år kunne Apple betale app-udviklere mere end 20 mia. dollar.



"I App Stores tidlige år var det meste af væksten drevet af et stigende antal nye brugere af smartphones og tablets. Men nu hvor markedet modnes, er det bemærkelsesværdigt, at Apples succes er baseret på øget indtjening fra eksisterende brugere," udtaler Jack Kent, der er analytiker i IHS Markit.



App Store dominerer markedet for apps, der særligt skyldes tilstedeværelsen i Kina. Det kinesiske marked er et af de mest lukrative, hvor App Stores konkurrent, Google Play, ikke er til stede.



Antallet af apps i App Store er i 2016 steget med 20 pct. til 2,2 mio. Spil er den mest lukrative app-kategori, mens apps indenfor rejse og underholdning har set en kraftig stigning.



/ritzau/FINANS