Vestas-mølle blæst omkuld i canadisk vindpark

En Vestas-mølle i den canadiske provins Novo Scotia bukkede forleden under for en kraftig vind.



Ingen kom til skade ved ulykken, oplyser projektets ejer, Nova Scotia Power.



Møllen er opført i 2002 i Grand Etang, og var den første mølleinstallation i Novo Scotia med en enkelt 600 kilowatt Vestas-mølle.



"Denne specifikke mølle er ikke anvendt på noget anden site i provinsen," skriver Novo Scotia Power i en meddelelse.



Et billede fra CBC viser, at der er sket et brud på tårnet, og at den øvre del af møllen med nacelle og vinger er styret til jorden.



/ritzau/FINANS