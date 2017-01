Carlsberg-partner får grønt lys til børsplaner i Vietnam

Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Carlsberg

Den vietnamiske bryggeri-koncern Habeco, som Carlsberg ejer 17 pct. af, er klar til at gå på børsen i Vietnam senere på måneden.



Ifølge Bloomberg News har børsen i Hanoi sagt god for, at Habeco sætter 231,8 mio. aktier til salg 11. januar.



Habeco er ejet af den vietnamesiske stat, der tidligere har meldt ud, at den vil af med alle aktier i både Habeco og det større Sabeco-bryggeri i løbet af 2016 og 2017.



Carlsberg har tidligere været rygtet til at øge sin Habeco-ejerandel i både 2013 og 2015.



/ritzau/FINANS