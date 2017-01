Amerikansk detailkæmpe drosler ned - lukker 150 butikker og frasælger brand

Sears Holdings er klar med et modsvar til de kvaler, som den amerikanske detailkæde har oplevet på det seneste



Sears fortæller torsdag, at det sælger Craftsman-varemærket fra og lukker 150 butikker oven på et "udfordrende" fjerde kvartal, hvor salget i forretningerne Sears og Kmart dykkede med 12-13 pct. i de første to måneder af fjerde kvartal ifølge Bloomberg News.



Selskabet fortæller dog, at driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, fortsat "i det store hele" er på niveau med sidste år.



Craftsman, der blandt andet laver værktøj og haveredskaber såsom havetraktorer, er blevet købt af værktøjsmageren Stanley Black & Decker.



Prisen er 525 mio. dollar, når aftalen lukker, yderligere 250 mio. dollar efter tre år samt en procentandel af Craftsman-salget de næste 15 år. Samlet har aftalen en værdi på omkring 900 mio. dollar, skriver CNN Money. Det svarer til knap 6,5 mia. kr.



Investorerne belønner Sears med et kursløft på omkring 6 pct.



Stanley Black & Decker-aktien stiger med 2,2 pct.



/ritzau/FINANS