Biotekvirksomheden Genmab starter i 2017 kombinationsstudier med kræftmidlet Darzalex, der i dag bliver brugt til behandling af knoglemarvskræft.



Nyheden sender aktien op med 3,4 pct. til kurs 1280.



Darzalex skal kombineres antistoffet nivolumab fra Bristol-Meyers Squibb og testes til behandling af patienter med fremskredne tumorer, hoved-halskræft, bugspytkirtelkræft, tarmkræft og triple-negativ brystkræft. Muligvis også andre tumortyper.



Det oplyser Genmab til fondsbørsen.



“Udviklingsprogrammet for daratumumab udvides fortsat hurtigt, og vi ser frem til at igangsætte disse nye studier i kombination med nivolumab og især til at se, hvilken effekt kombinationen af disse to immunmodulerende antistoffer har i behandlingen af myelomatose og forskellige solide tumorer,” udtaler Jan van de Winkel, adm. direktør i Genmab.



Studierne gennemføres i henhold til en samarbejdsaftale mellem Genmabs partner Janssen og Bristol-Meyers Squibb.