TDC melder kæmpe Yousee-nedbrud til politiet

Relateret indhold Tilføj søgeagent TDC

Yousee Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer TDC

Yousee

Efter Yousees tv-nedbrud nytårsaften har TDC Group valgt at melde nedbruddet til politet.



Det skete på det meste kritiske tidspunkt, da dronnings nytårstale løb over skærmen.



"Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere," siger koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group.



Opdateres..