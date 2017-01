DFDS køber svensk selskab for at udvide logistikløsninger

Relateret indhold Tilføj søgeagent DFDS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer DFDS

For at videreudvikle DFDS' logistikløsninger mellem Sverige og Italien har det danske rederi købt det svenske selskab Italcargo.



Det oplyser DFDS i en meddelelse.



"Købet af Italcargo udvider DFDS' nuværende logistikløsninger mellem Sverige og Italien, og særligt forbedres vores partlæs- og premium-løsninger," siger Niklas Andersson, der er Head of Logistics i Sverige.



Derudover understøtter Italcargos ekspresløsninger målet om at udbyde flere premium-løsninger, fremgår det af meddelelsen.



Købet af Italcargo, der har leveret vejbaserede logistikløsninger mellem Sverige og Italien siden 1998, forventes at opfylde DFDS' mål om et afkast på minimum 10 pct. af den investerede kapital fra begyndelsen.



Italcargos omsætning var på 50 mio. danske kr. i 2015/2016, og selskabet har fem ansatte.



/ritzau/FINANS