Norwegian med solid passagerfremgang i december - og i 2016

Flyselskabet Norwegian kan se tilbage på et 2016 med kraftig trafikvækst. I løbet af året fløj havde selskabet næsten 30 mio. passagerer, hvilket var rekord og 3,6 mio. flere end året før.



Norwegian tilføjede i løbet af året endvidere 21 helt nye fly til flåden og lancerede 34 nye ruter.



Trafiktallene for december viser en passagerfremgang på 20 pct. i forhold til samme periode sidste år til 2,145 mio. Kapaciteten (ASK) blev øget med 29 pct., og trafikvæksten, målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK), steg 31 pct.



Kapacitetsudnyttelsen landede for december endvidere på 84,6 pct., hvilket var 1,3 pct.point højere end i december året før.



