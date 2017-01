Amerikansk kakaoproducent begæret konkurs efter brexit

Den amerikanske koncern Transmar Group, der leverer kakaoprodukter til virksomheder - blandt andet Nestle - har indgivet konkursbegæring, i forbindelse med at finansiel uro breder sig fra firmaets europæiske kunder, som er blevet ramt af briternes nej til fortsat medlemskab af EU i sommer.



Transmar har søgt om at få aktiveret kapitel 11 i amerikansk lovgivning, som giver beskyttelse mod kreditorerne, indtil selskabet har en plan klar for overlevelse. Det amerikanske selskab skylder mere end 400 mio. dollar svarende til mere end 2,8 mia. kr. til banker og andre kreditorer, skriver Bloomberg News.



Anmodningen om kreditorbeskyttelse kommer en måned efter, at selskabets tyske afdeling, Euromar Commodities, blev erklæret konkurs. De finansielle problemer her blev forværret efter den britiske afstemning, som var med til at svække pundet og fik futurepriserne på kakao kørt op på markedet i London. Og futures på kakao nåede sit højeste i London i seks år blot to uger brexit-afstemningen, skriver Bloomberg.



Transmar blev grundlagt i 1980, og det amerikanske selskab leverer til store amerikanske og europæiske chokoladeproducenter - henunder Hershey Co., Barry Callebaut AG og Guittard Chocolate Co. Med fabrikker i Europa og Amerika er det en af verdens ti største kakaoproducenter.



/ritzau/FINANS