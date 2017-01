Amerikanske bilproducenter fik flere biler ud til kunderne end ventet

Salget af biler i december gav bilproducenterne julelys i øjnene. For antallet af biler, der blev købt af de amerikanske forbrugere, var højere end ventet hele vejen rundt.



Nye tal viser, at både General Motors, Nissan Motor, Ford og Fiat Chrysler solgte flere biler end ventet af analytikerne, skriver Bloomberg News.



GM's salg steg med 10 pct. i december mod ventede 4,4 pct., Nissan solgte 9,7 pct. flere biler mod et ventet fald på 2,8 pct., Fords salg gik 0,1 pct. frem mod en ventet tilbagegang på 2,1 pct., og salget af biler fra Fiat Chrysler faldt med 10 pct. mod et ventet fald på hele 14 pct.



Salget af biler i december har ellers skuffet de senere år efter traditionelt stærke salgstal for oktober og november. Men december 2016 brød den trend.



Det er blandt andet rabatter fra bilproducenterne, der har fået salget op i gear, skriver Bloomberg.



Blandt andet har GM's Chevrolet haft et tilbudsskilt på mere end 10.000 dollar sat på ruden.



En aktie i GM stiger i den tidlige handel i USA med 3,1 pct., Nissan Motor falder med 0,3 pct., Ford er 2,9 pct. oppe, mens Fiat Chrysler stiger med 0,2 pct.



/ritzau/FINANS