Bavarian: Udskyder resultater af forsøg med Prostvac

Bavarian Nordic opdaterer den forventede tidsplan for både interim og endelig analyse af overlevelsen i det såkaldte Prospect-forsøg med midlet Prostvac, skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Selskabet fastholder dog forventningen om, at de endelige resultater vil foreligge i år - men først i andet halvår.



- Der har været spekulationer om, at den tredje interimanalyse ville ske i første kvartal 2017. Derfor anser vi det for væsentligt at opdatere markedet med de seneste forventninger til tidsplanen for resultaterne fra fase 3-forsøget, siger Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, i meddelelsen.



Prospect er et placebokontrolleret fase 3-forsøg, der skal evaluere Prostvacs effekt på overlevelsen hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.



Bavarian fortæller, at den tredje interimanalyse ventes at finde sted midt på året. Udskydelsen sker, fordi der har været et aktuelt fald i antallet af gennemsnitlige månedlige dødsfald i forsøget.



- Selv om vi afventer den endelige analyse af Prospect-forsøget, før vi kan fastslå en effekt af Prostvac, er vi begejstrede for, at den månedlige dødsfaldsrate er faldet. Dette er godt nyt for patienterne. Det er ikke alene i tråd med den forbedring, der er set i standardbehandlingen for patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft i løbet af de senere år, men det kan også indikere en terapeutisk effekt af Prostvac, udtaler Paul Chaplin.



Bavarian Nordic-aktien stiger onsdag eftermiddag 3,0 pct. til 277,00 kr. Inden nyheden var aktien oppe med 6,5 pct.



/ritzau/FINANS