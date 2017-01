Relateret indhold Tilføj søgeagent ALK-Abello

Igen i fjerde kvartal holder ALK-Abelló fast i en stor del af den forretning, som blev snuppet fra Stallergenes Greer, da den franske ærkerival blev ramt af et produktionsstop for omkring et år siden. På det store franske marked for allergivacciner, der hidtil har været domineret af Stallergenes, går ALK nu efter at bide sig fast som markedsetter.



Stallergenes sad inden produktionsstoppet på omkring to tredjedele af det franske marked og havde også en stærk position i store dele af Sydeuropa.



Produktionsstoppet i december til februar har imidlertid givet dønninger hele året for det franske selskab, mens ALK derimod har kunnet opjustere forventningerne kvartal efter kvartal. Senest kunne ALK således onsdag fortælle, at de sidste tre måneder af 2016 bød på en organisk vækst på omkring 10 pct. mod en tidligere forventning om lav encifret organisk vækst.



- Vi har haft et meget stærkt 2016 på baggrund af den ændrede konkurrencesituation fra vores store franske konkurrent Stallergenes. Vi har taget et kvartal ad gangen og har set, hvordan udviklingen er gået, og må nu konstatere at vi også havde en stærk afslutning på året, siger ALK's finansdirektør Flemming Pedersen til Ritzau Finans.



På årsbasis venter ALK derfor nu en organisk vækst på ca. 25 pct. og en omsætning på omkring 3 mia. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mere end 700 mio. kr. før særlige poster. Tidligere var der ventet en omsætning "over 2,9 mia. kr." og et EBITDA-resultat på mere end 650 mio. kr. før særlige poster.



I 2017, som ALK først offentliggør forventninger til i forbindelse med årsregnskabet 7. februar, bliver udfordringen at holde fast i de vundne markedsandele. Vækstmæssigt tegner 2017 derfor også noget mere afdæmpet.



- Vi er nødsaget til at trække en streg tilbage til 2015, og se på hvor meget vi kan forvente at fastholde. Vi er gået fra i starten af året at have monopol i et af de allerstørste markeder, nemlig Frankrig, til at Stallergenes nu er kommet tilbage og selvfølgelig også får noget omsætning retur, siger Flemming Pedersen og uddyber:



- Det venter vi også sker næste år. Men vores ambition er at gå fra at være nummer to i Frankrig til at være nummer et. Det vil sige, at vi skal have over 50 pct. markedsandel mod tidligere omkring 35 pct. Hvor meget det så bliver over 50 pct. er svært at sige. Men salget fortsætter med at overraske positivt, og det skal vi bare glæde os over.



ALK-Abellós vaccinesalg er tidligere vokset i størrelsesordenen 0-5 pct. organisk, og i 2017 vil ALK skulle slås med svære sammenligningstal.



- Det er klart, at det her har givet et absolut løft til top- og bundlinje, som vi forventer at fastholde. Men om det bliver en lille vækst eller svagt faldende vækst har vi ikke noget færdigt billede af endnu. Vi følger udviklingen nærmest måned for måned, siger Flemming Pedersen.



HUSSTØVMIDETABLET VIL BIDRAGE



En af ALK's vækstmuligheder i 2017 er husstøvmidetabletten Acarizax, der blev lanceret på de første europæiske markeder i løbet af 2016 og vil blive rullet ud på flere markeder i løbet af i år.



- Blandt de store markeder håber vi at komme på det franske marked i løbet af andet halvår. I Sydeuropa tager prisforhandlingerne generelt lidt længere tid, mens det går stærkere andre steder. Desuden er vi i gang med en masse i andre regioner, siger Flemming Pedersen.



Han peger på, at selskabets japanske partner også har lanceret husstøvmidetabletten i Japan. Dertil kommer et samarbejde med amerikanske Abbott i syv lande, hvor der er indleveret registreringsansøgning.



- Det tager noget tid, før man for alvor ser det i tallene. Men i årene der kommer, vil vores største væksthåb være Acarizax, siger Flemming Pedersen.



