ALK-Abelló har opjusteret sine forventninger til 2016, og den positive udvikling skyldes især den franske konkurrents midlertidige produktionsnedlukning og Alk-Abellós tabletbaserede allergivacciner.



Det vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank. Han havde i forvejen ventet, at selskabet ville ramme over den foregående guidance, som han vurderer var til den forsigtige side.



- Det er positivt med udviklingen i fjerde kvartal, og det er formentlig et resultat af den franske konkurrents Stallergenes Greers produktionsnedlukning i slutningen af 2015 og ind i 2016, hvor ALK-Abelló stort set fik enegang på markedet for allergivacciner i Europa i de måneder, forklarer han til Ritzau Finans og tilføjer:



- Og så har det selvfølgelig også taget noget tid efterfølgende for konkurrenten at tilbageerobre kunder, og det er noget, selskabet stadig nyder godt af, og som påvirker salget af de dråbebaserede allergivacciner positivt især i Frankrig.



Ydermere peger Søren Løntoft Hansen på salget af Alk-Abellós tabletbaserede allergivacciner til behandling af græsallergi og udrulningen af Acarizax.



- Den her udrulning af Acarizax i Europa, som har fået en rigtig god start, er også en medvirkende årsag til opjusteringen til fjerde kvartal, fastslår han.



Netop på grund af de fortsatte effekter af konkurrentens tidligere produktionsstop, og fordi Alk Abelló stadig sidder på en stor del af markedet, havde Søren Løntoft Hansen i forvejen indregnet et lidt bedre kvartal, end ALK-Abelló før dagens opjustering havde stillet i udsigt.



- Når jeg kigger på mine estimater, så skal jeg opjustere dem en anelse, men jeg lå højere i forhold til den tidligere guidance om en lav organisk vækst i fjerde kvartal.



- Alk Abelló har været konservativ i forhold til, at produktionsstoppet skete for et år siden, og selskabet havde et godt fjerde kvartal 2015, og det gør sammenligningsgrundlaget lidt sværere. Den usikkerhed gav måske den her lidt forsigtige guidance, afslutter han.



ALK venter nu en omsætning på omkring 3 mia. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mere end 700 mio. kr. før særlige poster.



Tidligere var der ventet en omsætning i 2016 på "over 2,9 mia. kr." og et EBITDA-resultat på mere end 650 mio. kr. før særlige poster.



/ritzau/FINANS