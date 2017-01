Det tumultariske år i shippingindustrien er mundet ud i tre store, overordnede alliancer, hvilket skaber frygt blandt tilsynsmyndigheder og eksporfirmaer om karteldannelse og færre sejladser.



Det skriver Wall Street Journal.



De tre alliancer er 2M, som består af verdens to største rederier, Mærsk og MSC, samt Ocean Alliance og THE Alliance. Tilsammen styrer alliancerne, som består af 11 rederier i alt, 90 pct. af hele containerkapaciteten i industrien. Samtidig skifter alliancerne i højere grad til brug af de enorme skibe i Triple E-klassen, som kan sejle med flere end 18.000 tyvefodscontainere ad gangen.



- Da de tilbageblivende skibsrederier nu konsoliderer sig i bare tre alliancer, som bruger megaskibe, mens den totale kapacitet er uforandret, så er vi bekymrede for en reduktion i antallet af sejladser, siger William Doyle fra de amerikanske søfartsmyndigheder til Wall Street Journal. Han tilføjer, at ethvert tegn på uretmæssige prisstigninger kan føre til en opbrydning af alliancerne.



Alliancerne vil betyde en bedre chance for overlevelse for de kriseramte rederier, der samlet set transporterer 95 pct. af alle varer.

For speditørerne og eksportørerne er det dog en uvelkommen udvikling, og de rapporterer allerede om 20 pct. færre sejladser end tidligere, skriver Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS