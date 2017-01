Det ser sort ud for Hellerup Finans-koncernen, der står bag Lyngby Boldklub. Et regnskab fra koncernens datterselskab Forvaltningsselskabet Hellerup Finans (FHF) er nemlig kommet under hård kritik for ikke at være retvisende, og det er usikkert, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften.



Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter, efter at partner og statsautoriseret revisor i EY, Henrik Barner Christiansen, har revideret regnskabet for Forvaltningsselskabet Hellerup Finans.



Det skriver Finans.dk.



- Det er vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede, skriver partner og statsautoriseret revisor hos EY Henrik Barner Christiansen i regnskabet ifølge Finans.dk.



Regnskabet afslører blandt andet et voksende underskud, negativ egenkapital og en række formodentlige lovovertrædelser.



Henrik Barner Christiansen peger blandt andet på, at datterselskabet har bogført et tilgodehavende på 9 mio. kr. hos Hellerup Finans, men fordi hele koncernen er i økonomisk uføre, er det utvivlsomt, om de 9 mio. kommer i kassen.



Revideringen af regnskabet har medført en såkaldt "afkræftende konklusion", som ifølge Lars Kiertzner, der er chefkonsulent i revisorernes brancheforening FSR, er den stærkeste kritik en revisor kan rejse mod et selskab.



I et skriftligt svar om regnskabet til Finans.dk siger Jesper Gotfredsen, der er bestyrelsesformand i forvaltningsselskabet og direktør i Hellerup Finans, at han grundlæggende er uenig med både kritikere og revisorer.



/ritzau/FINANS