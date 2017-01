Mens 2016 sluttede med lovende takter for Maersk Line og de andre store containerrederier, bør de ikke forvente en længerevarende optur i 2017. Det er budskabet fra flere hold ved starten af det nye år.



Fragtraterne steg i alle fem aflæsninger af SCFI-indekset i december, hvilket er den bedste stime i mange år og bragte det samlede fragterateindeks op på det højeste niveau i 22 måneder. Men allerede nu er der skyer i horisonten.



Trods den gode afslutning bød 2016 faktisk samlet set på et fald i gennemsnitsraterne på 10 pct., og ifølge analytikerne hos Drewry står de største containerrederier til et samlet driftsunderskud på intet mindre end 5,2 mia. dollar i 2016.



Rederierne kæmper fortsat med for mange ledige skibe, som presser fragtraterne ned, og det eneste, der kan ændre billedet er en permanent ændring i balancen mellem udbud og efterspørgsel. Den kommer næppe i 2017, vurderer brancheorganisationen Bimco, da der fortsat kommer mange nye skibe til.



Bimco forventer, at containerbranchen får en nettotilvækst af skibskapacitet på 3,1 pct. i 2017 (efter 1,1 pct. i 2016). Kun hvis containerhandelen derfor følger med den forventede globale vækst - hvilket er langt fra garanteret - vil der være en lige så stor fremgang i efterspørgslen, spår Bimco.



En af de faktorer, der hjalp raterne op i slutningen af 2016, var det koreanske rederi Hanjins konkurs, der faldt sammen med højsæsonen. Men dønningerne fra det kollaps kan ikke holde hånden under Maersk Line og konkurrenterne særligt længe.



- Dette vil være midlertidigt. Hvis man ser på de underliggende økonomiske vilkår, er der fortsat overkapacitet, så raterne vil gå tilbage til samme lave basisniveau, som vi havde sidste år, spår driftschef Sanne Manders fra Flexport over for JOC.com.



Et lyspunkt for branchen er dog, at raterne har holdt sig højere omkring årsskiftet, hvor der typisk forhandles de fleste langsigtede fragtkontrakter, som derfor ser ud til at blive mere indbringende i år for rederierne.



A.P. Møller-Mærsk aflægger regnskab for fjerde kvartal den 8. februar. Rederiet har varslet et underskud i Maersk Line - efter et plus på 1,3 mia. dollar i 2015 - men ikke sat tal på det forventede niveau.



/ritzau/FINANS