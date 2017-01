Novo-konkurrent sender nyt diabetesmiddel på hylderne i USA

Novo Nordisks store franske konkurrent Sanofi har sendt diabetespræparatet Soliqua på apotekerhylderne i USA, oplyser selskabet i en meddelelse. Det sker med en rabatordning for amerikanere, der er dækket af en privat sundhedsforsikring.



Lanceringen er ventet, da Sanofi i forbindelse med godkendelsen af Soliqua i november havde varslet en lancering netop i januar.



Soliqua til behandling af type 2-diabetikere bygger på Sanofis storsælgende langtidsvirkende insulin, Lantus, samt GLP-1-midlet Adlyxin, der er opfundet af danske Zealand Pharma.



Soliqua kommer i direkte konkurrence med Novo Nordisks kombinationspræparat, Xultophy, der også fik markedsføringstilladelse i USA i november og ventes lanceret i løbet af første halvår.



Sanofi tilbyder egnede patienter med en privat sundhedsforsikring, at de kan få Soliqua uden selv at skulle have penge op af lommen i op til 12 måneder. Det sker, mens Sanofi arbejder på at indgå aftaler om tilskud med sygekasserne.



/ritzau/FINANS