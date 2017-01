Medie: Ford dropper planer om mexicansk fabrik efter Trump-kritik

Ford Motor har tirsdag udmeldt, at det vil aflyse sine planer om en fabrik i Mexico til 1,6 mia. dollar. Bilfabrikanten vil i stedet investere 700 mio. dollar i en fabrik i Michigan, skriver Reuters.



Det sker, efter at selskabets mexicanske investeringsplaner kom under hård kritik fra den tiltrædende præsident, Donald Trump.



Fords administrerende direktør, Mark Fields, har dog også udtalt, at beslutningen om at aflyse planerne dels skyldes behovet om at anvende eksisterende faciliteter fuldt ud under aftagende salg af små- og mellemstore biler såsom Focus-modellen og Fusion-modellen.



Under valgkampagnen sagde Donald Trump gentagne gange, at hvis han blev valgt til præsident, ville han ikke lade Ford åbne den nye fabrik i Mexico, og han ville smække kraftige afgifter på importerede Ford køretøjer.



Tirsdag gentog Donald Trump toldtruslen over for en anden bilproducent med en fabrik i Mexico, General Motors.



/ritzau/FINANS