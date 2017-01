Bavarian-chef: Høj kassebeholdning er sjældent en dårlig ting

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bavarian Nordic Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bavarian Nordic

Bavarian Nordics pengekasse bugnede endnu mere end oprindeligt ventet ved udgangen af 2016. Årsagen er primært, at selskabet har modtaget penge for sine koppevaccineleverancer til USA og Canada tidligere end oprindeligt ventet, oplyser Bavarians IR-direktør, Rolf Sass Sørensen.



Bavarian venter derfor nu, at kapitalberedskabet ved udgangen af 2016 kan opgøres til 2,3 mia. kr. mod tidligere 1,9 mia. kr.



Ud over de tidlige betalinger for koppevaccineleverancer skyldes de ekstra kontanter i mindre grad en højere dollarkurs samt udskudte investeringer.



- Man kan bare sige, at for et biotekselskab, så er det at have en højere kassebeholdning sjældent en dårlig ting, siger Rolf Sass Sørensen til Ritzau Finans.



På den lidt længere bane er der dog ikke tale om større ændringer, da betalingerne blot er kommet tidligere end oprindeligt forudset.



- Når vi er et godt stykke inde i 2017, så går det lige op i forhold til de betalinger, der er kommet før tid, konstaterer Rolf Sass Sørensen, der ikke ønsker at uddybe, hvilke investeringer der er udskudt, ud over at der er tale om "almindelige investeringer i produktionen."



Bavarians øvrige forventninger til 2016 er ikke reviderede og lyder fortsat på en omsætning på omkring 1 mia. kr. og et nulresultat før renter og skat.



Bavarian Nordics årsregnskab med de endelige tal for 2016 og nye forventninger til 2017 offentliggøres 15. marts 2017.



Aktien i Bavarian ligger tirsdag formiddag 3,1 pct. højere i 267,50 kr.



