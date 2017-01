Dong slipper sandsynligvis for at konkurrere med rival

Dong Energy ser ud til at slippe for sin værste konkurrent til foråret, hvor Storbritannien afholder en auktion over havvindmølleparker.



Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.



Svenske Vattenfall, som tidligere har vundet flere offshoreprojekter for snuden af Dong i Danmark, ser umiddelbart ikke ud til at deltage i forårets auktion i Storbritannien. Det er baseret på en mail fra Vattenfalls landechef for Danmark, Ole Bigum, hvor han overfor Jyllands-Posten understreger, at selskabet ingen projekter har klar til 2017.



Strategidirektør i Dong Martin Neubert forventer, at Dong vil klare sig bedre end konkurrenterne i de kommende udbud i både Storbritannien og Tyskland. Det skyldes, at selskaberne i disse udbud selv skal byde ind med projekter, hvorimod man i Danmark læner sig op af udviklingsarbejde foretaget af det offentlige.



Dong har en række projekter under udvikling i Storbritannien, som selskabet har arbejdet på i flere år. Et af dem er Hornsea-projektet, hvor første etape har sikret sig støtte, mens næste etape nu skal konkurrere med andre projekter om de afgørende støttekontrakter til foråret, skriver Jyllands-Posten.



/ritzau/FINANS