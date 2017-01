Medie: SAS mangler fortsat køber til Cimber

Flyselskabet SAS har fortsat ikke fundet en køber til datteren Cimber, som selskabet ellers sigtede efter at få afhændet inden jul.



Men endnu er der ikke noget nyt at rapportere omkring frasalget.



Det skriver branchemediet check-in.dk.



"Vi kommunikerer omkring Cimber, når der er nyt. Vores ambition er stadig at sælge Cimber til en rigtig køber. Der er mange ting, der skal på plads," siger Mariam Skovfoged, der er SAS' danske pressechef, til check-in.dk.



/ritzau/FINANS