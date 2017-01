Alumichem køber Nordisk Aluminat

Det dansk-canadiske joint-venture Alumichem Corporation overtager 100 pct. af Kalundborgvirksomheden Nordisk Aluminat, meddeler selskabet i en pressemeddelelse, som ikke nævner noget beløb i forbindelse med overtagelsen.



Nordisk Aluminat producerer bl.a. aluminater, som bruges i vandrensningssystemer.



”Nordisk Aluminat giver os mulighed for at tilbyde en bredere mængde specialkemikalier og vandbehandlingsløsninger til en vifte af industrier, som vi synes er underbetjente,” siger topchef Jens Husted Kjær, Alumichem Corporation.



Nordisk Aluminat er den anden investering inden for specialkemi, som Alumichem har gjort inden for det seneste halve år, og der ventes flere investeringer i løbet af i år.