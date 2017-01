Alm. Brand: Maersk Drilling-kontrakt kan være signal om bedre tider

At Maersk Drilling har landet en ny kontrakt kan være et tegn på, at der er bedre tider i vente for Mærsk-datterselskabet, der lever af at udleje borerigge og boreskibe til olieselskabernes projekter.



Det vurderer analytiker fra Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen, efter at Maersk Drilling har fået en kontrakt med Repsol Columbia på 12 mio. dollar mandag.



"Det er ikke helt uvæsentligt, at der begynder at tikke nogle ordrer ind igen i et marked, hvor priserne fortsat er meget lave. Kontrakten er jo ikke den største kontrakt, men den er måske et positivt tegn, som folk har gået og ventet på," siger analytikeren til Ritzau Finans.



Han påpeger, at der efterhånden er flere indikationer på, at markedet er i bedring.



"Vi har set aktiekurserne stige kraftigt i konkurrerende selskaber på en formodning om, at tingene er ved at vende, siger han og peger ligeledes på højere oliepriser som et tegn på bedre tider for A.P. Møller-Mærsks borerigdivision," siger han.



Men en enkelt ordre er ikke nok til at afblæse de problemer, som Maersk Drilling står over for, understreger Michael Friis Jørgensen.



"Mærsk står stadig med en massiv overkapacitet i den her sektor, og der er stadig en frygt for, at der kan komme nedskrivninger fra den del. Det ændrer en enkelt kontrakt nok ikke på," konstaterer han.



