Maersk Drilling får kontrakt på 12 mio. dollar

Maersk Drilling er blevet tildelt en kontrakt med Repsol Columbia for flyderiggen Maersk Developer.



Kontraktens værdi estimeres til at være på 12 mio. dollar.



Det oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse.



Kontrakten dækker over boringen af Siluro-1 Exploration Prospect-oliebrønden, der er placeret ved Caribiens Vestkyst.



Projektet ventes at blive igangsat i andet kvartal i 2017 og kommer til at strække sig over forventeligt 42 dage, oplyser Maersk Drilling.



