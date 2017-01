Mobil-opkomlingen Plenti er allerede halvvejs i mål

Da folkene bag Plenti i marts sidste år lancerede endnu en spiller på det i forvejen pressede danske mobilmarked, spurgte mange sig selv, om der var brug for endnu en operatør.



Knap 10 måneder efter hælder de fleste nok til et ja, efter at Plenti kan fortælle, at man har fået kunde nummer 50.000 i folden.



Det er lige præcis halvt så mange, som man havde som målsætning for selskabets første to leveår.



- Målet har hele tiden været at nå 100.000 efter to år. Og med det tempo vi vokser i nu, har vi god grund til at være endnu mere ambitiøse end det, siger direktør Peter Mægbæk i en pressemeddelelse.



Oprindeligt udbød Plenti kun mobilabonnementer med fri tale og fri data, hvor der også var tilknyttet en række underholdningstjenester.



Men siden fulgte også et billigere abonnement uden ekstra indhold, og det er formentlig en stor del af årsagen til selskabets pæne vækst.



I hvert fald, hvis man spørger senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.



- De har forsøgt at sælge underholdningspakker med telefoni, og det er sværere end den klassiske opskrift med en lav pris på et rent teleprodukt.



- Men erkendelsen har formentlig også været hen ad vejen, at det er svært at vokse i tilfredsstillende tempo med den type produkt på hylden, siger analytikeren.



Han godkender dog Plentis vækst og ser den som et tegn på, at der fortsat er plads til mindre spillere, der holder de store udbydere af mobiltelefoni som Yousee, Telia og Telenor i kort snor.



- Hvis de store hæver priserne, så står der hele tiden nogen på sidelinjen og er klar til at byde sig til.



- På den måde er selskaber som Plenti vigtige for et dynamisk marked, siger Morten Imsgard.



Han konstaterer samtidig, at konkurrencen altså fortsat arbejder til kundernes fordel på det danske mobilmarked.



- Jeg tror, at man kan være helt rolig og sige, at mobiltelefoni ikke bliver dyrere for forbrugerne i 2017, siger han.



Plenti er stiftet af Peter Mægbæk og Morten Strunge.



De har tidligere stået bag teleselskabet Onfone og bredbåndsudbyderen Fullrate. Begge selskaber er siden solgt til TDC.



/ritzau/