Newcap henter udviklingsdirektør hos Danske Bank

NewCap Holding har ansat Ole Rosholm Pedersen som udviklingsdirektør. Han tiltræder 1. april 2017, fremgår det af en meddelelse fra NewCap.



Ole Rosholm kommer fra en stilling som underdirektør i Danske Bank, hvor han har været chef for Kunder & Rådgivning i Personal Banking.



Hos NewCap indtræder Ole Rosholm Pedersen i direktionen på lige fod med den nuværende direktør, Peter Steen Christensen, og er et led i selskabets fokus på at styrke koncernens fortsatte udvikling og vækstplaner.



/ritzau/FINANS