Lille lomme på Sydsjælland mangler stadig tv-signal efter nedbrud

I mere end et døgn har hundredtusindvis af fjernsynsskærme landet over vist sne i stedet for dronningens nytårstale, rådhusur og skihop.



Tidligt mandag morgen er signalet dog vendt tilbage til stort set samtlige YouSee-kunder efter nedbruddet lørdag eftermiddag.



Kun en lille lomme af YouSee-kunder ved Faxe Ladeplads mangler enkelte kanaler i deres tv-pakker. Det oplyser YouSee.



- Der er nogle kunder ved Faxe Ladeplads, der mangler kanaler i deres pakker, men ellers skulle alle kunder være oppe at køre igen, siger pressemedarbejder Povl Rasmussen.



- Hvis nogen rundt om i landet oplever tekniske problemer, så burde det ikke skyldes noget i relation til nedbruddet forleden, siger han videre.



De værst ramte kunder har stået uden tv-signal i op mod 30 timer. Langt de fleste har dog siden søndag eftermiddag kunnet se DR's og TV2's kanaler.



Signalet røg lørdag omkring klokken 16.30. Dermed gik mange kunder blandt andet glip af at se dronning Margrethes nytårstale. TDC har lovet kunderne en kompensation for de sorte skærme.



Det vil være en "underholdningsoplevelse", men hvad det konkret dækker over, vil man ikke ud med endnu. Heller ikke årsagen til fejlen, vil YouSee løfte sløret for.



- Der er et analysearbejde i gang i øjeblikket. Vi har lokaliseret fejlen, men vi arbejder på at forstå, hvordan det kunne ske. Før vi har klarlagt det, har vi ikke lyst til at udtale os nærmere om baggrunden for nedbruddet, siger Povl Rasmussen.



Han peger på, at førsteprioriteten har været at få signalet stablet på benene igen. Nu skal der holdes møder om det videre forløb.



YouSee er Danmarks største udbyder af kabel-tv og næststørste udbyder af bredbånd.



Selskabet har cirka 1,2 millioner kabel-tv-kunder. Det svarer til cirka 45 procent af samtlige danske husstande.



/ritzau/