Fodboldklubben AaB ansætter Morten Wieghorst som cheftræner på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2019.



Wieghorst har tidligere som træner sikret FC Nordsjælland to pokaltitler i 2011 og 2010 og ført AGF til oprykning i Superligaen i sommeren 2015, inden han et halvt år senere blev afskediget i Aarhus-klubben.



Herudover har Wieghorst stået i spidsen for det danske U21-landshold og været assistenttræner for Michael Laudrup i Premier League-klubben Swansea.



Som aktiv spiller fik Wieghorst sin fodboldopdragelse i Lyngby, hvor han også var med til at vinde både det danske mesterskab og en pokaltitel.



Efterfølgende blev det til hele ti sæsoner i skotsk fodbold hos henholdsvis Dundee FC og Celtic inklusive et mesterskab med sidstnævnte klub i 1998.



Wieghorst og AaB-truppen har første træningsdag i det nye år på onsdag.



/ritzau/