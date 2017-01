Vestas: Svensk kunde lægger ordre i USA

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Vestas har modtaget en mindre ordre i USA fra den svenske vindparkudvikler Eolus. Ordren omfatter møllekomponenter med henblik på at kvalificere vindkraftprojekter på 40 MW til tilskud under skatterabatordningen, PTC, oplyser Eolus i en meddelelse fra den 31. december.



Ordren er del af en rammeaftale, som Eolus har indgået med den danske vindmølleproducent.



Det svenske selskab har desuden indgået aftale om dannelsen af et joint venture og køb af 60 pct. af selskabet Wind Wall Development fra ZCF Wind Wall. Det sker med henblik på at bygge en vindmøllepark nær Tehachapi i Californien, oplyser Eolus. Købesummen er aftalt til 450.000 dollar.



/ritzau/FINANS