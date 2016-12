Vestas sætter rekord efter ordrerus på årets næstsidste dag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Vestas har i 2016 modtaget flere bestillinger på vindmølleturbiner end nogensinde tidligere.



Det lå fast allerede fredag eftermiddag, da Vestas meddelte, at man havde modtaget to ordrer fra en kinesisk kunde. Kort tid efter blev rekorden udbygget med en bestilling fra Brasilien.



Men de efterfølgende timer fortsatte strømmen af ordrer med at rulle ind i bogen til glæde for aktionærerne og de cirka 21.900 medarbejdere.



Først annoncerede Vestas endnu en stor en af slagsen fra USA på 131 megawatt, og i aftentimerne er det blevet til yderligere 67 megawatt - ligeledes fra USA - samt en bestilling på komponenter til vindmøller med en kapacitet på 29 megawatt.



I alt har Vestas dermed annonceret ordrer på vindmøller med en samlet kapacitet på over 9200 megawatt i år.



Dertil kommer mindre bestillinger, som Vestas vanen tro offentliggør i det efterfølgende kvartalsregnskab.



I 2015 fik Vestas i alt 8934 megawatt i ordrebogen.



Fredagens mange ordrer, det blev til seks i alt, kommer oven på en torsdag, hvor der indløb fire ordrer.



Det er ikke unormalt, at ordrerne vælter ind de sidste dage inden nytår.



Det skyldes blandt andet, at en række støtteordninger normalt har udløb ved årsskiftet.



Derfor gælder det om at få kontrakterne underskrevet, inden det nye år begynder.



/ritzau/