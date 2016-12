Kinesiske Midea melder alt klar til at gennemføre opkøbet af den tyske robot-producent Kuka i første halvdel af januar. Meldingen kommer, efter at de amerikanske myndigheder har godkendt handlen.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Midea erklærede i maj, at det er parat til at smide 4,5 mia. euro, svarende til 33,5 mia. kr., på bordet for Kuka. Buddet kom, alt imens der i Tyskland herskede frygt for, at tyske kerneteknologier er på vej på udenlandske hænder, på et tidspunkt hvor Kina omvendt værnede egne selskaber mod udenlandske overtagelser.



Opkøbstilbuddet, der vil give Midea 94,55 pct. af stemmerettighederne i Kuka, blev imidlertid godkendt af de tyske myndigheder.



Fredag kan den tyske robot-producent så meddele, at også de amerikanske myndigheder har vendt tommeltotten op for overtagelsen.



Kuka-aktien stiger fredag sidst på eftermiddagen med 1,7 pct. på børsen i Frankfurt.



/ritzau/FINANS