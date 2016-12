Santa Fe Group fortsætter med skære ned i sin aktiviteter. Selskabet med den traditionsrige historie har indgået en aftale om at sælge sine aktiviteter i Records Management - eller arkivdivisionen, der er den mindste af virksomhedens tre divisioner - til amerikanske Iron Mountain Inc. mod et kontant beløb på 27,1 mio. euro, svarende til lidt over 200 mio. kr.



Samlet skal salget ske i ti markeder. I fem er det allerede lykkes, mens de sidste fem ventes at blive gennemført i 2017, oplyser Santa Fe, som tidligere hed Det Østasiatiske Kompagni, ØK.



Frasalget af Records Management, der opbevarer, digitaliserer og forvalter data og arkiver på vegne af virksomheder og organisationer, sker ifølge Santa Fe i overensstemmelse med selskabets strategi om at fokusere på globale udstationeringsydelser.



Aftalen med Iron Mountain omfatter aktiviteterne i Spanien, Indien, Hongkong, Macau, Indonesien, Filippinerne, Singapore, Malaysia, Sydkorea og Taiwan.



Den trinvise gennemførsel af salget betyder, at Santa Fe Group vil indtægtsføre cirka 75 pct. af den forventede regnskabsmæssige avance på 16 mio. euro ved salget i 2016, mens resten af avancen

indtægtsføres i forbindelse med den forventede gennemførsel af handlen for de resterende markeder

i 2017.



Avancen bogføres som særlige poster, og Santa Fe venter nu, at særlige poster bliver en indtægt på 8 mio. euro mod tidligere 12 mio. euro, som forudsatte, at salget blev gennemført i alle ti markeder i 2016.



Salget af Records Management-aktiviteterne ventes samtidig at medføre et nettoprovenu efter skat på cirka 24 mio. euro.



/ritzau/FINANS