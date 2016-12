Det er nærmest som om, at ordstrømmen ingen ende vil tage for Vestas på årets sidste handelsdag.



Ved børslukketid kan den danske vindmølleproducent meddele, at den har landet endnu en i USA - den tredje af slagsen fra den kant fredag.



Denne gang er der tale om en bestilling på 131 megawatt (MW), der dels består af 50 V110-2.0 MW-møller, dels af 31 MW i form af 2.0 MW-komponenter. Ordren er afgivet af EDF Renewable Energy og omfatter levering og kommission. Nacellerne, vingerne og tårnene skal fremstilles i Colorado.



Vestas har i løbet af årets sidste handelsdag kunnet meddele om i alt tre ordrer fra USA, to fra Brasilien og to fra Kina.



Samlet er Vestas' ordreindtaget for året dermed oppe på 9171 MW, hvilket er selskabets største årlige ordretilgang nogensinde.



/ritzau/FINANS