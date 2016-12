Verdens ældste fungerende bank, italienske Banca Monte dei Paschi di Siena, planlægger at udstede gæld for 15 mia. euro, svarende til 111 mia. kr. for at genoprette sin likviditet og ikke mindst investorernes tillid.



Det skriver flere aviser ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Salget vil blive støttet af garantier fra staten, som er godkendt af EU-Kommissionen, og som kommissionen har indvilliget i at udvide med seks måneder.



Banca Monte dei Paschi di Siena vil udstede gælden i form af salg af obligationer og kommercielle papirer. En tredjedel af gælden skal have en kortvarig forfaldsdato, mens resten har en udløbstid på tre år.



I mandags meddelte den traditionsrige bank fra Siena, at Den Europæiske Centralbank estimerer, at Banca Monte dei Paschi di Siena har et kapitalhul på 8,8 mia. euro. Til sammenligning har banken tidligere selv indikeret, at den mangler 5 mia. euro.



/ritzau/FINANS