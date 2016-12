Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Ordrene strømmer ind hos Vestas på årets sidste handelsdag, hvor den danske vindmølleproducent først på eftermiddagen kan tilføje endnu en ordre fra Sydamerikas største land, Brasilien, til ordrebogen.



Der er tale om en ordre på 21 V110-2.0 MW-møller, som skal leveres til vindmølleparkerne Cabeço Vermelho I og Cabeço Vermelho II, der skal opføres i Rio Grande do Norte, oplyser Vestas i en pressemeddelelse.



Ordren er fast og ubetinget, afgivet af Gestamp Eólica Brasil S.A. og omfatter en tiårig servicekontrakt at typen AOM400.



Vindmøllerne vil blive fremstillet i Brasilien, og leveringen ventes at finde sted i fjerde kvartal 2017.



Det er den anden brasilianske ordre, som Vestas har fået på årets sidste handelsdag, hvor vindmølleproducenten kan notere, at den i 2016 har opnået det største ordreindtag nogensinde.



/ritzau/FINANS