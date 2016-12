Vestas får kinesisk ordre på 50 MW og opnår bedste ordreår nogensinde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Vestas kan meddele, at det har landet en ordre på 50 megawatt (MW) i Kina.



Ordren gælder for vindmøller af typen V110-2.0 MW, som skal leveres i starten af 2017.



Vestas er dermed oppe på et ordreindtag på 8973 MW for 2016, og den danske vindmølleproducent dermed sidste års ordreindtag på samlet 8943 MW.



Der er samtidig tale om det største ordreindtag for Vestas nogensinde.



Det er fjerde ordre, som Vestas annoncerer på årets sidste handelsdag. To andre er landet i USA og er på henholdsvis 131 og 30 MW. En er hentet hjem i Brasilien på 117 MW.



Årsafslutningen er traditionelt et tidspunkt, hvor vindmølleproducenten kan føje mange sider til ordrebogen.



/ritzau/FINANS