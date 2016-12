Amazon patenterer flyvende lager

Silicon Valley-selskaber er kendt for at have en sommetider frit flyvende fantasi i jagten på innovative ideer.



It-mastodonten Amazon har for nylig taget det frit flyvende ret bogstavligt og har således fået godkendt et patent på luftskibe, der skal løfte et lager, hvorfra virksomhedens droner skal hente pakker til kunder nede på jorden.



Det skriver Financial Times.



De flyvende lager skal ifølge ideen svæve i en højde på 13,7 km, hvilket vil være over kommerciel flytrafik, og udelukkende være styret af robotter.



Et eksempel på idéen i praksis er indsættelsen af et flyvende lager over et fodboldstadion, hvorfra droner kan hente merchandise, mad og så videre til fans på landjorden.



Ud over et mindre behov for at have lagrer på jorden, mener Amazon, at de nye varehuse vil kunne skabe en meget større fleksibilitet i forretningen. Når det er ikke er begrænset til at have en fast placering, vil lagret kunne navigere efter en række faktorer som vejr, ventet og/eller reel efterspørgsel, står der i patentet.



Patentet fra Amazon giver et indblik i teknologiselskabernes søgen efter ydre grænser for teknologiens formåen, der med et pludseligt gennembrud hurtigt kan vise sig at blive muligt i praksis. Google har eksempelvis været fremme med ideen om flydende datacentre og Apple med ideen om en magisk handske, så man kan bruge sin touchskærm om vinteren uden at fryse om fingrene.



