Mærsk: 2M-alliancen åbner to nye services over Stillehavet

2M-alliancen - Mærsk og MSC - har introduceret to nye services over Stillehavet for at lukrere på og udbygge de stigninger i markedsandele, som de to rederier har gjort siden koreanske Hanjins konkurs.



Det skriver Journal of Commerce.



Det to services er henholdsvis TP9/Marple og TP3/Sequoia, der besejler Nordamerika med fokus på henholdsvis det nordvestlige og sydvestlige Stillehav.



De to ruter kan være med til at lukke hullet op til markedslederne Evergreen og China Cosco Shipping, der havde markedsandele på 11,9 pct. og 10,4 pct. i november efter stigninger på henholdsvis 0,07 pct.point og 1,04 pct.point.



Maersk Line og MSC har begge øget andelen af importen fra Asien til USA på månedsbasis ifølge data fra PIERS.



I november havde Maersk Line en markedsandel på 9,4 pct. og MSC havde en andel på 8,4 pct. Det er en stigninger på henholdsvis knap 0,6 pct.point og godt 0,7 pct.point i forhold til oktober.



/ritzau/FINANS