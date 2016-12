FLSmidth-boss: Potentiale i både irakisk og saudisk cementindustri

Relateret indhold Tilføj søgeagent FLSmidth

Saudi-Arabien og Irak er to store markeder for den danske ingeniørkoncern FLSmidths forretning i Mellemøsten. I Irak er der tale om genopbygning, mens fokus i Saudi-Arabien mere retter sig mod drift og vedligeholdelse af eksisterende fabrikker.



Det fremgår af Ritzau Finans' interview med den nyligt udnævnte chef for FLSmidths forretninger i Mellemøsten - blandt andet Iran og Irak, Simon Jensen.



- Vores ordreindgang fra olieproducerende lande er gået ned - men op i de olieimporterende lande. Og i et land som Saudi-Arabien kan vi virkelig mærke, at markedet – specifikt i cement - er gået ned, fordi der ikke er så mange penge i systemet, som der har været. Og der er også en vis pessimisme. Vi har i allerhøjeste grad kunne mærke de faldende oliepriser, konstaterer Simon Jensen.



STORE LAGRE AF CEMENTKLINKER



Helt konkret er der ifølge Simon Jensen saudiarabiske projekter, som er sat "på hold". Han nævner som eksempel en ny by i Mekka og større projekter i hovedstaden Riyadh. Og samtidigt har et forbud mod cementeksport forårsaget opbygning af store lagre.



- Der har været et problem med, at regeringen i de sidste to år har forbudt eksport af cement; for man påstod, at den saudiske cementindustri holdt priserne kunstigt oppe. Så samtidigt med at oliepriserne faldt, og der blev mindre behov for store anlægsarbejder, så opbyggede de nogle store lagre af cementklinker. Der er cirka 25 mio. ton klinker på lager i øjeblikket. Og dem prøver de så at afsætte nu efter ophøret af eksportforbuddet, forklarer Simon Jensen.



Så Saudi-Arabien har for tiden de cementfabrikker, landet skal bruge, og der ligger næppe de store projekter lige om hjørnet, erkender Simon Jensen.



- Det er mere noget med produktivitet og med at minimere omkostningerne blandt andet til energi. Og der er noget af hente med nogle af de teknologier, som FLSmidth har udviklet, og som vores konkurrenter ikke har. Det er noget, der i allerhøjeste grad er interesse for, siger Simon Jensen.



- Og vi går også ind og kikker på drift. Vi har valgt nogle fabrikker, hvor vi sammen med kunderne ser på, hvad det vil indebære for dem, hvis vi går ind og overtager driften af den fabrik. Hvor meget de kan spare, og hvor meget de kan tjene på det. Det er helt klart et potentiale for os, fortsætter han.



Han oplever stor interesse for muligheden for at overlade hele driften af cementfabrikken til FLSmidth.



- Vi har haft en tre-fire rimeligt seriøse henvendelser, som vi arbejder med nu, oplyser regionschefen.



KINESISKE KONKURRENTER



En spidsfindighed på det saudiske cementmarked er, at mange af fabrikkerne inden for de seneste 10 år er leveret af kinesiske konkurrenter, og at der er tale om rimeligt moderne fabrikker. Men det fjerner ikke potentialet i at lade FLSmidth få mulighed for at optimere fabrikkerne og foretage inspektioner og forebyggende vedligeholdelse, fastslår Simon Jensen.



De kinesiske fabrikker møder FLSmidth også i Irak.



- Irak er et vigtigt marked for os. Men desværre har kineserne været meget aktive i den urolige periode, hvor vi valgte at holde os ude af hensyn til sikkerheden. Kineserne havde ikke samme forbehold, så de byggede fabrikker, forklarer Simon Jensen.



Men nu er FLSmidth igen aktiv i Iraq. Ingeniørselskabet har netop afleveret en ny fabrik med kapacitet til 6000 ton per dag.



- Den er FLSmidth fra A til Z. Og vi arbejder på tre-fire andre store kontrakter i Irak, som ikke er afsluttet endnu, siger Simon Jensen.



- Vi har en stærk position i Irak – vi byggede den første fabrik i 50'erne, og nu er vi er inde igen for fuld sving, fastslår han.



