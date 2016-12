Øko-mejerierne Øllingegaard og Naturmælk slår sig sammen

De økologiske mejerier Øllingegaard og Naturmælk slår sig sammen.



De to mejerier fortæller i en pressemeddelelse, at de samler aktiviteterne under navnet "De Økologiske Mejerier".



Mejerierne fortsætter som to selvstændige enheder med egne produktioner og brands, men med en fælles ledelse.



Naturmælks mejerichef, Leif Friis Jørgensen, skal fremover stå i spidsen for det fælles selskab.



/ritzau/