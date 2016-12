FLSmidth: Minerals får momentum i Mellemøsten

Relateret indhold Tilføj søgeagent FLSmidth

For FLSmidth har cementaktiviteterne traditionelt været hovedforretningen i Mellemøsten. Men Minerals, der leverer udrustning og anlæg til den globale mineindustri, er på vej frem - også på de kanter.



Det siger den nyligt udpegede regionale chef for ingeniørkoncernens aktiviteter i Mellemøsten, Simon Jensen, til Ritzau Finans. I FLSmidth-regi omfatter Mellemøsten Libanon, Syrien, Jordan, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar, Oman, Yemen, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater.



- Hvis du tager Saudi-Arabien, så har du guld og aluminium og kunstgødning. Saudierne har jo deres nye vision – 2030 – hvor noget af det vigtigste er at mindske deres afhængighed af olie. Så de går ind og satser mere på andre industrier. Blandt andet har de store forekomster af bauxit (til aluminium-produktion, red), af kunstgødning og af guld, påpeger Simon Jensen.



FLSmidth har tidligere leveret anlæg til guldudvinding til Saudi-Arabien.



- Så her er et kommende marked for FLSmidth. Og hvis du tager Iran, så er Minerals også meget stor. Her har vi - før embargoen - leveret nogle store kobber-produktionsanlæg, oplyser Simon Jensen.



AKTIVITETER INDEN FOR ALUMINIUM



Også i de øvrige lande i Simon Jensens territorium ses der muligheder for aktivitetsudvidelser inden for Minerals:



- I Bahrain ligger også Aluminum Bahrain - Alba, som også er en kæmpestor aluminiumsmelter, hvor FLSmidth servicerer udstyr, og hvor vi også før har leveret udstyr. Og de har et nyt kæmpeprojekt med udvidelse af aluminiumproduktionen med cirka 600.000 ton om året. En af kandidaterne til at løfte opgaven er det store amerikanske ingeniørselskab Bechtel, og hvis de får den, vil de kontrahere med FLSmidth og andre underleverandører for dele af projektet. Så det er meget vigtigt for os, siger Simon Jensen.



I Bahrain og i Saudi-Arabien drejer det sig især om mineralet bauxit, som er råstoffet i produktionen af aluminium.



- Elektrolyseprocessen til fremstilling af aluminium er meget energikrævende. Og her har man jo meget energi og samtidigt nogle store bauxit-forekomster blandt andet i Saudi-Arabien, konstaterer Simon Jensen.



UDVIDELSER I EMIRATES



Også De Forenede Arabiske Emirater, hvor Simon Jensen har sit kontor, producerer aluminium. Den store aktør er Emirates Global Aluminium, der producerer i Dubai og i Abu Dhabi.



- Det er meget stort her i landet, og det er ved at udvide produktionen, oplyser Simon Jensen.



I Qatar findes også et stort anlæg til produktion af aluminium med FLSmidth som leverandør og udstyr til nogle af processerne.



Aluminium er et blandt flere af de mineraler/råstoffer, som FLSmidth har fokus på i den samlede forretning. De seks vigtigste er cement, kul, jern, kobber, guld og kunstgødning.