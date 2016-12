Vestas vinder endnu en amerikansk ordre

Vestas fortsætter ordrestrømmen med annonceringen af endnu en amerikansk ordre.



Denne gang er der tale om en fast og ubetinget ordre på 140 MW fra BHE Renewables, der er et datterselskab under forretningsmandens Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway.



Vestas gør opmærksom på, at der er tale om bestilling af komponenter til V110-2.0 MW-møllen, og i det ligger der, at kunden har sikret sig støtte under den amerikanske PTC-ordning til yderligere kapacitet udover de nævnte 140 megawatt.



/ritzau/FINANS